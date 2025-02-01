Анна Ван Денски: Неконтролируемая миграция повлияет на выборы в Германии

Каковы последствия неконтролируемой миграции для Европы? Почему вопрос контроля границ стал столь актуальным в немецком Бундестаге? Как политические изменения в США могут повлиять на европейскую миграционную политику? Анна Ван Денски, международный журналист и политический обозреватель, вышла в прямой эфир из Брюсселя и ответила на вопросы зрителей.