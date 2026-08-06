Хирург пришил кишечник к желудку задом наперед: причинил «неконтролируемую боль»

Британский хирург Ясир Адли Абдель Рахман был уволен и лишен медицинской лицензии после того, как во время экстренной пятичасовой операции он соединил кишечник пациента с желудком таким образом, что содержимое кишечника не могло выйти наружу, а вместо этого возвращалось обратно в желудок по замкнутому кругу .