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Хирург пришил кишечник к желудку задом наперед: причинил «неконтролируемую боль»

Хирург пришил кишечник к желудку задом наперед: причинил «неконтролируемую боль»

Британский хирург Ясир Адли Абдель Рахман был уволен и лишен медицинской лицензии после того, как во время экстренной пятичасовой операции он соединил кишечник пациента с желудком таким образом, что содержимое кишечника не могло выйти наружу, а вместо этого возвращалось обратно в желудок по замкнутому кругу .

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