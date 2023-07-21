Экс-замглавы Пентагона призвал не давать Украине ракеты ATACMS: Пригодятся для конфликта с Китаем

Бывший заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом, заявил, что США считают, что Украине сейчас не нужны оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS.
Бывший заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом, заявил, что США считают, что Украине сейчас не нужны оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS.
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