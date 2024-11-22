Асмус закрутила новый роман с тайным избранником — кормит, поит и заботится

Актриса дала понять, что вновь счастлива в отношениях. Кристина Асмус Социальные сетиВ начале этого года Кристина Асмус рассталась с Романом Евдокимовым, с которым начала встречаться после развода с Гариком Харламовым.
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