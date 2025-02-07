Киев в осаде: Зеленский против союзников, союзники против друг друга

[center]Чем активнее муссируется тема гипотетических мирных переговоров по украинскому конфликту, чем конкретнее стороны обрисовывают свои позиции, тем очевиднее становится, что никакого диалога ждать не стоит, причём не только в ближайшее время, а вообще.
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