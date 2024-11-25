Войска РФ сбили восемь баллистических ракет и шесть бомб JDAM за сутки

Восемь баллистических ракет и шесть управляемых авиабомб JDAM американского производства сбила за минувшие сутки российская противовоздушная оборона, сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков 25 ноября на брифинге.
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