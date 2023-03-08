Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

«Лейкерс» благодаря шести победам в восьми матчах поднялись на 9-е место в Западной конференции

«Лейкерс» во вторник обыграли на домашней арене «Мемфис» со счетом 112:103. Победа стала для «озерников» шестой в последних восьми матчах.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх