«Лейкерс» благодаря шести победам в восьми матчах поднялись на 9-е место в Западной конференции

«Лейкерс» во вторник обыграли на домашней арене «Мемфис» со счетом 112:103. Победа стала для «озерников» шестой в последних восьми матчах.
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