БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 268 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • maiop maiop
    Меры нужно принять сразу строгие и к своим баламутам, и к чужим желающим кро%во%прол%ития.Как дагестанские ...
  • maiop maiop
    Теперь понятно, на какой теме РФ будут раскачивать к 24 году. Репетиция прошла успешно. И на этот "пещерный те%рр%ор"...Украина устроила ...
  • Георгий Михалев
    Там их и похоронят.Батальон им. Шейх...

У «Новых людей» чешутся руки при слове Мошонки

У «Новых людей» чешутся руки при слове Мошонки

Депутатов смущают Конченбург и Вагина. А Горелово, Неелово, Неурожайка — ничуть Сергей Аксенов Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС Махачев VS Волкановски Депутаты от партии «Новые люди» озаботились переименованием неблагозвучных названий населенных пунктов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
нл
николай лебедев
Эта мутная компашка тоже заслуживает перенаименования-        &quot;Старые блюди в новом обличье&quot;.
Ответить
3 д.
Сергей Васильев
Этих &quot;новых&quot; пора гнать из Думы - загребли уже глупыми инициативами, особенно этот Даванков. Где его Нечаев откопал?
Ответить
3 д.
Зоя Копань
Согласна, им заняться больше нечем как придумывать при СВО всякие переименования, а с  другой стороны у них же в Думе отслеживают сколько та или иная партия предлагает чтобы  на основе их запросов были приняты законы, видать они классно от безделья чешут &quot;Мошонку&quot;!  И самое главное все эти смешные, дебильные  наименования ничего кроме смеха не обозначают, по всей  стране их  надо заменить на имена погибших в СВО наших мальчиков воинов с фамилиями и инициалами, чтобы не забылось, но это надо сделать после СВО, сейчас хотя бы хватало на СВО!
Ответить
2 д.

Картина дня

наверх