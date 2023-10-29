Депутатов смущают Конченбург и Вагина. А Горелово, Неелово, Неурожайка — ничуть Сергей Аксенов Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС Махачев VS Волкановски Депутаты от партии «Новые люди» озаботились переименованием неблагозвучных названий населенных пунктов.
У «Новых людей» чешутся руки при слове Мошонки
Комментарии
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нл
николай лебедев
Эта мутная компашка тоже заслуживает перенаименования- "Старые блюди в новом обличье".
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3 д.
Сергей Васильев
Этих "новых" пора гнать из Думы - загребли уже глупыми инициативами, особенно этот Даванков. Где его Нечаев откопал?
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3 д.
Зоя Копань
Согласна, им заняться больше нечем как придумывать при СВО всякие переименования, а с другой стороны у них же в Думе отслеживают сколько та или иная партия предлагает чтобы на основе их запросов были приняты законы, видать они классно от безделья чешут "Мошонку"! И самое главное все эти смешные, дебильные наименования ничего кроме смеха не обозначают, по всей стране их надо заменить на имена погибших в СВО наших мальчиков воинов с фамилиями и инициалами, чтобы не забылось, но это надо сделать после СВО, сейчас хотя бы хватало на СВО!
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2 д.
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