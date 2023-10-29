У «Новых людей» чешутся руки при слове Мошонки

Зоя Копань

Согласна, им заняться больше нечем как придумывать при СВО всякие переименования, а с другой стороны у них же в Думе отслеживают сколько та или иная партия предлагает чтобы на основе их запросов были приняты законы, видать они классно от безделья чешут "Мошонку"! И самое главное все эти смешные, дебильные наименования ничего кроме смеха не обозначают, по всей стране их надо заменить на имена погибших в СВО наших мальчиков воинов с фамилиями и инициалами, чтобы не забылось, но это надо сделать после СВО, сейчас хотя бы хватало на СВО!