Могила князя Ингвара? Останки с СааремыВ 2008 году на эстонском острове Саарема, близ деревни Сальме, проводились земляные работы.
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Могила князя Ингвара? Останки с СааремыВ 2008 году на эстонском острове Саарема, близ деревни Сальме, проводились земляные работы.
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