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Макдэвид набрал 129 очков в сезоне НХЛ и побил рекорд Кучерова для XXI века. У канадца 56+73 в 68 играх

Макдэвид набрал 129 очков в сезоне НХЛ и побил рекорд Кучерова для XXI века. У канадца 56+73 в 68 играх

Коннор Макдэвид набрал 129 очков в сезоне НХЛ и побил рекорд Никиты Кучерова для XXI века. Капитан «Эдмонтона» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (5:2).

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