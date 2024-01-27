Врач-кардиолог Ньюби назвал опухшие лодыжки симптом болезни сердца

Сдавливающая боль в груди наиболее известна как симптом сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Но врачи Британского кардиологического фонда под руководством профессора Дэвида Ньюби, заявили о еще одном малоизвестном признаке, который может помочь в диагностике ССЗ.
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