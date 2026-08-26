👀 До нового учебного года — считаные дни. А каким он будет? Уже сегодня узнаем главное. 🎙Что изменится с 1 сентября? Как в школах будут изучать искусственный интеллект? Что нового ждёт историю и обществознание? Какой будет учебная нагрузка и что изменится в воспитательной работе? ➡️ Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко поприветствует участников и обозначит направления развития системы образования на следующий учебный год.