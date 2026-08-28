Стала известна программа Путина на ВЭФ

РИА Новости/Кристина Кормилицына Президент России Владимир Путин в рамках XI Восточного экономического форума во Владивостоке проведет переговоры с лидерами и высокопоставленными представителями Индонезии, Монголии и Китая.
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