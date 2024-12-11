В Белоруссии запретили российскую гречку

В Белоруссии запретили алтайскую гречку. О решении ограничить ввоз и продажу крупы российского производителя «Вега-инжиниринг» со ссылкой на реестр «Продукция и услуги Республики Беларусь» сообщает РИА Новости.
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