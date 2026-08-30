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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» впервые за пять игр не смог победить «Оренбург», дома – впервые с 2019-го

« Оренбургу » впервые за два года удалось не проиграть «Спартаку». Команды встречались в Москве в 6-м туре Альфа-Банк РПЛ .

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