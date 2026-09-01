ВСУ атакуют во фланг ВС РФ под Лиманом, пытаясь остановить прорыв к Славянску

ВСУ в настоящее время предпринимают контрнаступательные действия на Лиманском направлении, атакуя во фланг наступающей на Славянск российской группировке.
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