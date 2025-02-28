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Новости Омска

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Ресторан на омской базе отдыха «Сказка», где отравились десятки людей

Ресторан на омской базе отдыха «Сказка», где отравились десятки людей, оштрафовали на 40 тысяч. В конце декабря его работу приостановили на 60 дней.

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