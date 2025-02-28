Ресторан на омской базе отдыха «Сказка», где отравились десятки людей, оштрафовали на 40 тысяч. В конце декабря его работу приостановили на 60 дней.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Ресторан на омской базе отдыха «Сказка», где отравились десятки людей, оштрафовали на 40 тысяч. В конце декабря его работу приостановили на 60 дней.