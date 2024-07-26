Футбольный эксперт Игорь Шалимов раскритиковал оборону "Спартака" после поражения от "Оренбурга". По его мнению, красно-белые предоставили сопернику слишком много пространства, что привело к нескольким опасным моментам у их ворот.
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