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Игорь Шалимов раскритиковал оборону "Спартака" после поражения от "Оренбурга"

Игорь Шалимов раскритиковал оборону "Спартака" после поражения от "Оренбурга"

Футбольный эксперт Игорь Шалимов раскритиковал оборону "Спартака" после поражения от "Оренбурга". По его мнению, красно-белые предоставили сопернику слишком много пространства, что привело к нескольким опасным моментам у их ворот.

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