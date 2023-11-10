«Охватывает все природные среды»: на муниципальном форуме БРИКС+ обсудили вопросы экомониторинга

В Санкт-Петербурге на сессии «Экологический мониторинг: инструменты, методы и результаты работы» глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева рассказала о цифровых и наукоёмких экологических проектах, которые реализуются в столице.