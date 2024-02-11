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«Озверели и обнаглели». Небензя заявил, что цель и время удара ВСУ по Лисичанску были выбраны неслучайно

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности международной организации заявил, что время и цель удара по Лисичанску, который был нанесен 3 февраля, были выбраны не случайно.

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