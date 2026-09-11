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ИА Регнум

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Песков: Россия старается помочь разрешению противоречий Ирана и ОАЭ

Песков: Россия старается помочь разрешению противоречий Ирана и ОАЭ

Россия старается помочь Ирану и ОАЭ разрешить противоречия, однако ситуация слишком сложная. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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