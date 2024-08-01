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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Патрик Беверли не будет привлечен к уголовной ответственности из-за инцидента с болельщиком «Индианы»

Бывший разыгрывающий «Милуоки» Патрик Беверли не будет привлечен к уголовной ответственности за свои действия во время 6-го матча серии первого раунда плей-офф против «Индианы» в «Гейнбридж-филдхаусе».

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