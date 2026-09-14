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Bild: почти полмиллиона украинцев живут на пособие в Германии

Bild: почти полмиллиона украинцев живут на пособие в Германии

IMAGO/Jürgen Ritter/TASS Лишь примерно у четверти украинцев, прибывших в Германию, есть работа. Коэффициент занятости составляет 27,1%, что заметно уступает показателям других европейских стран.

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