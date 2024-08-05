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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Nissan Cube нового поколения показан на первых изображениях

Nissan завершил производство модели Cube в 2019 году и не предусмотрел для него наследника. Но не так давно в японской прессе начали появляться слухи о возможном возрождении этого экстравагантного хэтчбека.

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