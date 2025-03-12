«Сплошной рутине я предпочту увольнение»: как зумеры относятся к работе и стереотипах о себе

С приходом представителей поколения Z (зумеров) на рабочий рынок перевернулось, кажется, все. Допустимость переработок, психологическое давление, необходимость рутины – все эти вопросы стали возникать в разговорах с молодыми сотрудниками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии