В Челябинске изменили решение об отмене занятий во вторую смену

Число учеников челябинских школ, которым не нужно сегодня идти в школу, увеличили. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 22 февраля, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия во вторую смену в школах города с 1 по 7 классы.