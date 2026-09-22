«Какая же я мерзкая тварь»: как звезды реагируют на пародии Екатерины Моргуновой

Екатерина Моргунова сегодня смело претендует на звание главной пародистки страны. Какие видео в соцсетях артистки набирают больше всего просмотров? Кого из звезд российского шоу-бизнеса она уже показывала в ироничном свете? Как героини ее скетчей реагируют на юмор? И чем помогает актрисе в работе супруг? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».