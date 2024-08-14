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Царьград

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Опубликованы кадры крупного пожара в ТЦ РИО на юго-западе Москвы

Опубликованы кадры крупного пожара в ТЦ РИО на юго-западе Москвы

В столице произошел пожар в торговом центре "РИО", огнем охвачены четыре этажа.В Москве на ул. Большая Черемушкинская загорелся торговый центр РИО.

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