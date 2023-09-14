Закон, порядок, государство

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В Хабаровске полицейские задержали курьера-мошенника, подозреваемого в хищении денег у пенсионеров

Сотрудники отделения по раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, уголовного розыска УМВД России по г.

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