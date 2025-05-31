«Я был недоволен»: Шепелев рассказал о личной тайне, которую раскрыла Анфиса Чехова

Дмитрий Шепелев вспомнил о неприятном первом знакомстве с Анфисой Чеховой. Об этом сообщает StarHit. Телеведущий Дмитрий Шепелев впервые познакомился с Анфисой Чеховой во время премии телеканала МУЗ-ТВ в 2013 году.
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