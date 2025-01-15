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Финансирование стартапов в космической отрасли вырастет из-за соперничества США и Китая

Финансирование стартапов в космической отрасли вырастет из-за соперничества США и Китая

Финансирование в космической отрасли должно увеличиться в этом году из-за растущей напряженности между США и Китаем после того, как стартапы в этом секторе привлекли $8,6 млрд инвестиций в 2024 году, пишет Reuters со ссылкой на отчет инвестиционной компании Seraphim Space.

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