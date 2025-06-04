Советское кино на Белой даче: что посмотреть в июне

В июне Дом-музей Антона Чехова в Ялте покажет пять советских фильмов. Это экранизация пушкинской драмы «Борис Годунов», комедия Ролана Быкова «Семь нянек», боевик о борьбе с наркоторговцами «Дрянь», картина о героизме наших солдат в 1941-м «Отряд» и снятая в Крыму кинолента «Акваланги на дне».