В Ростове мужчины сбили женщину с ног и требовали у нее деньги

В Ростове у дома №21 на проспекте Королева мужчины несколько раз сбили женщину с ног и требовали у нее деньги; видеозапись конфликта появилась в соцсетях 5 октября.
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