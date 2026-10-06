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Царьград

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В Ростове мужчины сбили женщину с ног и требовали у нее деньги

В Ростове мужчины сбили женщину с ног и требовали у нее деньги

В Ростове у дома №21 на проспекте Королева мужчины несколько раз сбили женщину с ног и требовали у нее деньги; видеозапись конфликта появилась в соцсетях 5 октября.

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