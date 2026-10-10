Как зонт устранил писателя в Лондоне.

Лондон, 7 сентября 1978 года. Обычный осенний вечер, обычная толпа на мосту Ватерлоо. Люди спешат после работы, автобусы идут по своим маршрутам, прохожие торопятся домой.
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