Gearbox показала первые концепт-арты и поделилась подробностями Borderlands 4 Gearbox Softw...

Gearbox показала первые концепт-арты и поделилась подробностями Borderlands 4Gearbox Software посетила PAX West 2024, чтобы представить коллекцию концепт-артов и новые подробности о своем недавно анонсированном лутер-шутере Borderlands 4.
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