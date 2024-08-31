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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Gearbox показала первые концепт-арты и поделилась подробностями Borderlands 4 Gearbox Softw...

Gearbox показала первые концепт-арты и поделилась подробностями Borderlands 4 Gearbox Softw...

Gearbox показала первые концепт-арты и поделилась подробностями Borderlands 4Gearbox Software посетила PAX West 2024, чтобы представить коллекцию концепт-артов и новые подробности о своем недавно анонсированном лутер-шутере Borderlands 4.

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