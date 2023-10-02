В США заявили о модернизации дронов-разведчиков «Призрак»

По результатам применения на Украине разведывательных беспилотных летательных аппаратов Ghost («Призрак») и Ghost-X американская компания Anduril Industries приняла решение модернизировать технику для нужд армии США.
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