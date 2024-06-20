Теряет привлекательность для поставщиков

Natalija Osminina

Естественно, что у ЕС снижается потребность в газе- цена то его выросла, предприятия не под силу. А за более дешевым газом- добро пожаловать в США или Китай, ну, на крайняк-в Россию. Задача США - закопать Европу. Надеются, что силами России))