Дмитрий Лекух «В мае доля российского газа в потреблении Европейского субконтинента снова увеличилась почти до 15%, а американская, напротив, снизилась до 14%.
Теряет привлекательность для поставщиков
Комментарии
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Natalija Osminina
Естественно, что у ЕС снижается потребность в газе- цена то его выросла, предприятия не под силу. А за более дешевым газом- добро пожаловать в США или Китай, ну, на крайняк-в Россию. Задача США - закопать Европу. Надеются, что силами России))
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