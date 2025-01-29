Первая в 2025 году сессия ЗС проходит в Иркутской области

29 января 2025 года проходит первая в 2025 году сессия Законодательного собрания Иркутской области. В работе сессии участвуют 43 депутата, а также губернатор Игорь Кобзев, представители областного правительства, прокуратуры, КСП.
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