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Около 300 человек участвуют в поисково-спасательной операции в Вашингтоне

Около 300 человек участвуют в поисково-спасательной операции в Вашингтоне

Порядка 300 спасателей задействованы в поисково-спасательной операции на реке Потомак в Вашингтоне, где столкнулись вертолёт и самолёт, сообщил глава столичной пожарной службы и службы срочной медпомощи Джон Доннали.

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