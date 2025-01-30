Около 300 человек участвуют в поисково-спасательной операции в Вашингтоне

Порядка 300 спасателей задействованы в поисково-спасательной операции на реке Потомак в Вашингтоне, где столкнулись вертолёт и самолёт, сообщил глава столичной пожарной службы и службы срочной медпомощи Джон Доннали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии