Как не заблудиться в лесу и быстро найти свою машину: народные методы и гаджеты

По данным 110km.Ru, выезд на природу за ягодами или грибами иногда оборачивается неприятным квестом. Бывает, возвращаешься из чащи и вдруг осознаешь, что напрочь забыл, где именно бросил автомобиль, а все тропинки выглядят абсолютно одинаково.