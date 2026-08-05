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За рулем

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Как не заблудиться в лесу и быстро найти свою машину: народные методы и гаджеты

Как не заблудиться в лесу и быстро найти свою машину: народные методы и гаджеты

По данным 110km.Ru, выезд на природу за ягодами или грибами иногда оборачивается неприятным квестом. Бывает, возвращаешься из чащи и вдруг осознаешь, что напрочь забыл, где именно бросил автомобиль, а все тропинки выглядят абсолютно одинаково.

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