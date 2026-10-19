«Марсель» отреагировал на нападение официального магазина во время беспорядков во Франции. «Марсель» самым решительным образом осуждает акты насилия и мародёрства, в результате которых в том числе пострадал и официальный магазин клуба на улице Канебьер, который теперь временно закрыт для посетителей», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
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