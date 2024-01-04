В Казахстане назвали причину остановки вещания Первого канала

Остановка вещания «Первого канала», а также других телеканалов, связанных с Цифровым Телесемейством Первого, на территории Казахстана случилась из-за задолженности оператора TVCOM в 2023 году, сообщила официальный представитель АО «Первый канал.
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