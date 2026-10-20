Когда речь заходит о земле, многие собственники до последнего откладывают оформление границ. Кажется, что участок и так принадлежит по документам, а споры с соседями — это что-то из разряда редких неприятностей.
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