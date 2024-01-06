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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Буше установил рекорд «Авангарда» по шайбам за одну регулярку в КХЛ – 32 гола

Форвард «Авангарда» отметился голом в матче с «Ладой» (5:3). Буше установил новый снайперский рекорд «Авангарда» за регулярный чемпионат.

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