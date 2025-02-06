Песков: Россия и США пока не обсуждали организацию встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь посоветовал журналистам «не спешить» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил телекомпании CNN, что Москва и Вашингтон еще не приступали к обсуждению возможной встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.