Песков: Россия и США пока не обсуждали организацию встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь посоветовал журналистам «не спешить» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил телекомпании CNN, что Москва и Вашингтон еще не приступали к обсуждению возможной встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.
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