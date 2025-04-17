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Семь вражеских дронов сбиты над Рязанской областью: ПВО успешно отразила атаку

Семь вражеских дронов сбиты над Рязанской областью: ПВО успешно отразила атаку

В ночь на 17 апреля в небе над Рязанской областью сегодня была успешно отражена атака беспилотников. Как сообщил губернатор Павел Малков в своём официальном телеграм-канале, силами противовоздушной обороны Минобороны России было сбито семь БПЛА.

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