Создатели Hunting Simulator анонсировали третью часть игры – к разработке привлекли настоящих охотниковПоклонникам охотничьих симуляторов совсем скоро будет во что поиграть – студия Nacon анонсировала третью часть Hunting Simulator для ПК, PS5, Xbox Series S/X.
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