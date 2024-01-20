В РЖД поменяют правила перевозки животных после гибели кота Твикса

Проводницу по хорошему не увольнять бы надо, а - выкинуть на ходу, где-нить эдак на сотке. И озолотить букмекера на тему, сломает шею при падении или замёрзнет уже после... Что за люди?

SY

Svetlana Yamashkina

кот ехал по билету. В обязанности этой тупой и бессердечной самки примата разве не входит проверять при посадке билеты? Как она могла не знать, что в её вагоне пассажир с животным по оплаченному билету? Таких надо рублём наказывать - забабахать иск за моральный ущерб, не считая возмещения стоимости билета и, если кот породистый, стоимости кота и его поисков. По-другому такие не понимают и не поймут.