Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В РЖД поменяют правила перевозки животных после гибели кота Твикса

В РЖД поменяют правила перевозки животных после гибели кота Твикса

РЖД извинились перед хозяевами погибшего кота Твикса и анонсировал изменения в документы, касающиеся перевозки домашних питомцев в поездах дальнего следования АО «ФПК».

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Комментарии
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Виктор Луговой
Проводницу по хорошему не увольнять бы надо, а - выкинуть на ходу, где-нить эдак на сотке. И озолотить букмекера на тему, сломает шею при падении или замёрзнет уже после... Что за люди?
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14 час.
ДШ
Дмитрий Шершов
у проводиков и так хватает дел. Хозяева должны смотреть за своими питомцами
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14 час.
SY
Svetlana Yamashkina
кот ехал по билету. В обязанности этой тупой и бессердечной самки примата разве не входит проверять при посадке билеты? Как она могла не знать, что в её вагоне пассажир с животным по оплаченному билету? Таких надо рублём наказывать - забабахать иск за моральный ущерб, не считая возмещения стоимости билета и, если кот породистый, стоимости кота и его поисков. По-другому такие не понимают и не поймут.
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14 час.

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