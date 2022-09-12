Медведев назвал «детской разминкой» нынешние требования России к Зеленскому, предсказав Киеву капитуляцию

Украинский лидер 11 сентября заявил, что не готов вести переговоры с МосквойЗампред Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о нежелании вести переговоры с Москвой насчет прекращения конфликта.