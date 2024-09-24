В Смоленске предприниматель утаил от налоговой больше 150 млн рублей

В Смоленске перед судом предстанет руководитель компании, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов. В СКР по Смоленской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью.
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